GEOPOLIS - L'IVD, l'instance tunisienne chargée de rendre justice aux victimes des dictatures, créée en 2014, va continuer sa mission au-delà du 31 mai 2018. Le gouvernement lui a finalement donné son feu vert pour seulement quelques mois, alors que des députés du parti au pouvoir ont voté contre la prolongation d'un an de son mandat.

«Nous allons accélérer. Nous n'avons aucun intérêt à jouer les prolongations». C'est ce qu'a déclaré, le 25 mai 2018, la présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Bensedrine . Un accord a finalement été trouvé avec le gouvernement, permettant à l'IVD de continuer sa mission: «dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'Homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013», c'est à dire sous Habib Bourguiba (1957-1987), sous son successeur Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011), et pendant la période post-révolutionnaire.Des institutions tunisiennes comme le ministère de l'Intérieur ou l'armée ont toujours été réticentes à collaborer avec cette instance qui doit permettre aux victimes d'abus durant ces années de dictature et de troubles, d'être reconnues, voire indemnisées.