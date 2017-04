Un DJ mixe un appel à la prière en Tunisie: il est condamné à un an de prison

Un DJ britannique, Dax J, a été condamné par contumace le 6 avril 2017 à un an de prison. Motif : il avait mixé l'appel à la prière des musulmans dans une boîte de nuit de Hammamet (65 km au sud-est de Tunis).

De leur côté, le gérant de la discothèque et l’organisateur de l’Orbit Festival ont bénéficié d'un non-lieu. Mais le Parquet a fait appel. Celui-ci a estimé qu'ils auraient dû s'assurer du contenu de ce qui allait être diffusé, a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance de Grombalia.

Dax J, qui a quitté la Tunisie peu après la soirée incriminée pendant le week-end des 2 et 3 avril, a été condamné «à six mois pour outrage public à la pudeur et à six mois pour atteinte aux bonnes mœurs et à la morale publique», selon le porte-parole.

Une vidéo très partagée en Tunisie montre des groupes de jeunes en train de danser sur un mix de l'appel à la prière dans une discothèque de Hammamet, à l'occasion d'une soirée notamment animée par des DJ étrangers.

Les autorités avaient annoncé la fermeture de la boîte de nuit et l'ouverture d'une enquête. Le gérant de la boîte a fait l'objet d'un mandat de dépôt.

«Se moquer des sentiments des Tunisiens et de leurs principes religieux est une chose absolument inacceptable», avait dénoncé le ministère des Affaires religieuses. Celui-ci a critiqué «des actes portant atteinte au sacré et aux rites religieux».

Organisatrice de l'évènement, qui s'est tenu du 31 mars au 2 avril, l'équipe d'Orbit Festival «décline toute responsabilité dans l'incident, mais tient à s'excuser quand même de ce qui s'est passé», dans un message publié sur sa page Facebook. «Le DJ ‘‘Dax J’’ est anglais et a joué ce titre récemment en Europe aussi sans réaliser que cela pouvait offenser le public d'un pays musulman», poursuit-elle.

Sur la page de l'évènement figure par ailleurs un commentaire de Dax J dans lequel il offre lui aussi ses «sincères excuses à ceux qui ont pu se sentir offensés par la musique jouée» pendant le festival. Il assure qu'il n'a «jamais été dans son intention de heurter ou d’offenser quiconque». Dans un autre commentaire, il explique que l’extrait de l’appel à la prière remixé dure «20 secondes». Et qu’il s’agit d’«une mélodie vocale magnifique».

Sur les réseaux sociaux, certains Tunisiens se sont félicités de ces poursuites judiciaires. A leurs yeux, le DJ avait porté atteinte aux musulmans. Mais d'autres ont jugé qu'elles étaient déplacées. Ils s’étonnent que le procès se soit tenu aussi vite alors que des affaires autrement «plus importantes», selon eux, sont toujours en attente.

Conséquence de toute cette affaire: Dax J, qui devait se produire le 7 avril à Lyon, a annulé son concert au dernier moment, selon le site Lyon Mag. Ses excuses «n’auront pas suffi à faire taire les insultes sur les réseaux sociaux et les menaces de mort. Il aurait également refusé par peur d’être extradé vers la Tunisie, et donc vers sa prison.»