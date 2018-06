GEOPOLIS - La Tunisie est particulièrement frappée par le drame des migrants, comme l’a rappelé le naufrage, le 2 juin 2018, d’une embarcation remplie de candidats au départ (74 morts, selon le dernier bilan en date du 7 juin 2018). En pleine controverse sur cette affaire, le ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem, a été limogé. Et les caricaturistes comme Willis from Tunis y vont de leurs traits acerbes.



Le naufrage au large des côtes de Kerkennah, près de Sfax, «ne suffit pas à justifier l’immédiate mise à l’écart de Lotfi Brahem, ministre de l’Intérieur», commente Jeune Afrique. Selon des sources proches du gouvernement interrogées par l'AFP, le ministre et le chef du gouvernement Youssef Chahed entretenaient des relations fraîches et ce limogeage était attendu, surtout après ce drame de Kerkennah. «Le courant ne passait pas du tout entre les deux hommes», surtout après la visite du premier en Arabie Saoudite fin février sans en avertir le second, affirme un responsable d'un parti au pouvoir sous couvert de l'anonymat.



Pour autant, l’affaire (quelque peu politicienne?) apparaît quand même un peu compliquée… Et n’a pas manqué de faire réagir Willis from Tunis, célèbre figure de la caricature en Tunisie avec son fameux chat... Willis, qui commente l'actualité à sa façon. Géopolis avait fait son portrait en mai 2016.





Quoiqu’il en soit, le sujet est passionnel en Tunisie. La caricaturiste le croque avec une dérision quelque peu cynique.Sans commentaire, pourrait-on dire…Le ciel et la mer sont bleus. Pour les touristes venus du Nord, notamment. Pour les migrants qui tentent le chemin à l’envers pour trouver une vie meilleure, c’est une autre paire de manches…L’invitation tunisienne au voyage: la version tunisienne dessinée d’un poème du Français Charles Baudelaire intitulé L’invitation au voyage «Mon enfant, ma sœur,Songe à la douceurD’aller là-bas vivre ensemble !Aimer à loisir,Aimer et mourirAu pays qui te ressemble !Des mots et des rêves à la réalité, il y a un écart certain. Car, dans le même temps, «les expulsions de clandestins continuent en France».A noter: la petite allusion ironique à Tunisair, la compagnie nationale, et à ses retards (légendaires?). «A cause de Tunis Air, la Tunisie (est) championne du retard des vols au départ de la France», affirme le site tunisien espacemanager . Elle n’est peut-être pas la seule…Au-delà de ces retards, les migrants risquent de rester l’un des «débats clivants» de l’été. Des deux côtés de la Méditerranée…