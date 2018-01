GEOPOLIS - En lançant son premier festival cinématographique Queer, du 15 au 18 janvier 2018 à Tunis, l’association Mawjoudin veut mettre en avant les questions de genre et d’orientation sexuelle non normative. Et ouvrir ainsi la voie à une dépénalisation de l’homosexualité qui n'est pas à l'ordre du jour...



C'est une initiative inédite et hautement symbolique dans la lutte pour les droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, queers et intersexes (LGBTQI) en Tunisie. Au programme du Mawjoudin Queer Film Festival, des courts-métrages de quinze à vingt minutes, réalisés en Tunisie et dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Ces films s'articulent autour de la sexualité, l’identité et de l’expression du genre, avec le message «que nous sommes différents mais nous existons et que la différence est la bienvenue ici», souligne Senda Ben Jebara, membre de l'association Mawjoudin.



«A travers ce festival, nous voulons donner un espace aux gens queer en général pour échapper à la pression sociale et pouvoir s'identifier à quelque chose, trouver un moyen de s'exprimer», précise-elle soulignant: «Nous nous battons non seulement légalement mais aussi à travers l'art.»



Instaurer le respect de la différence

Créée en 2014, l’association Mawjoudin We Exist vise à lutter contre la discrimination des personnes LGBTQI. Son objectif: instaurer un climat de tolérance et de respect dans la différence. «Ce festival émane des propositions des membres de l’association Mawjoudin au cours des séances du Cinexist (le club de cinéma de l'association, NDLR) qui existe depuis à peu près un an», explique un des coordinateurs de l’événement et porte-parole de l'association, au HuffPost Tunisie qui préfère garder l'anonymat pour préserver sa sécurité.