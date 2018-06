05 /08

El Leila El Kebira (La Grande Nuit), une opérette écrite dans les années 1960 par Salah Jahin et mise en musique par Sayed Mekawy. Il a donné naissance à une grande partie du folklore du pays en raison de sa représentation expressive et drôle du moulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet. Ludique et coloré, ce spectacle représente des scènes de carnaval. Marchands ambulants, jongleurs, clowns et artistes de cirque animent le récit. © Nariman El-Mofty/AP/SIPA