GEOPOLIS - L'Uberisation de la société connaît quelques échecs... Ainsi, le peu rétrograde Danemark voit la société Uber jeter l'éponge et annoncer son départ du pays en raison de la résistance des taxis traditionnels. Ceux-ci ont en effet obtenu l'installation obligatoire de compteurs chez les transporteurs.



Depuis son arrivée en novembre en 2014 au Danemark, Uber fait face aux critiques des syndicats de chauffeurs de taxi locaux, d'entreprises et de responsables politiques qui l'accusent de concurrence déloyale et de non respect des normes juridiques en vigueur dans la profession. Résultat: une législation sur les taxis a été adoptée en février 2017 et a introduit de nouvelles mesures obligatoires comme des compteurs.



Le système de VTC était de toute façon sous la menace de poursuites judiciaires pour non respect de la législation sur les transports.





2.000 conducteurs...

Selon Uber, 300.000 clients utilisent son application de mise en relation pour effectuer un trajet au Danemark et revendique 2.000 conducteurs. Ce service fermera le 18 avril 2017, a précisé le groupe américain.

«Pour que nous puissions opérer de nouveau au Danemark, les règlements proposés devront changer. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour qu'il puisse mettre à jour sa règlementation et pour permettre aux Danois de profiter des avantages des technologies modernes», a ajouté Uber.