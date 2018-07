Par Laurent Filippi | Publié le 31/07/2018 à 12H02

Vieux de sept siècles, Le Caire historique est l’un des quartiers les plus pauvres de la ville. Entre les ruelles peuplées d’artisans et les nombreuses mosquées et monuments islamiques se trouve l’école d’Art d’al-Darb al-Ahmar. Ici, musique, danse, cirque… y sont enseignés aux enfants défavorisés du quartier.

10 photos d’Amr Abdallah Dalsh illustrent ce propos