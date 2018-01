GEOPOLIS - L'aliment responsable de l'épidémie de listériose qui sévit en Afrique du Sud depuis plus d'un an n'est toujours pas identifié par les autorités sanitaires. Le dernier bilan fait état de 820 cas et 82 morts. La province du Gauteng, dont la capitale est Johannesburg, est la région la plus touchée et les premières victimes sont les nourrissons, les personnes âgées et les femmes enceintes.







La listériose se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés par la bactérie Listeria. Figurant parmi les zoonoses – maladies transmises de l'animal à l'homme – les plus dangereuses, cette maladie bactérienne provoque fièvre, vomissements et diarrhées, nécessitant un traitement aux antibiotiques.

— Etienne Pierron (@EtiennePierron) 18 janvier 2018 Le ministère sud-africain de la Santé a confirmé, le 26 janvier 2018, 82 décès. Ce bilan a plus que doublé depuis le précédent, le 5 décembre 2017, qui s'élevait à 36 morts. Les autorités sanitaires avait pourtant appelé la population à respecter des règles d'hygiène strictes: lavage des mains très régulier, recours à l'eau potable pour les usages domestiques, rinçage des légumes et fruits, cuisson à feu vif des viandes, etc.