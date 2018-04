04 /05

«Nous sommes des mineurs légaux. Elle a menti quand elle a déclaré que la ferme de Smithfield était une zone protégée et que nous devions la quitter. Nous nous sommes renseignés auprès du ministère des Mines et du Développement minier, et il s'est avéré que c'était un stratagème conçu pour nous forcer à sortir de notre mine. (…) Nous nous sommes alors adressés aux tribunaux et en janvier 2018, une interdiction provisoire de la cour l'a empêchée d'interférer dans nos activités minières.» © Jekesai Njikizana / AFP