L'élection de la toute première Miss Albinos s'est tenue à Harare le 16 mars 2018. Un concours inédit au Zimbabwe, destiné à lutter contre les préjugés et les violences visant la minorité qui souffre d'albinisme, une maladie génétique, héréditaire, qui affecte la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Quelque 40.000 personnes en sont atteintes sur 16 millions de Zimbabwéens.



Ce jour-là, elles étaient douze jeunes Zimbabwéennes sur le podium d'une discothèque d'Harare à défiler, danser et répondre à des questions diverses. La gagnante de cette compétition inédite, baptisée «La beauté au-delà de la peau», se nomme Sithembiso Mutukura. Repartir avec un panier garni et la somme de 85 dollars ne faisait pas spécialement rêver cette étudiante de 22 ans.



Elle y a plutôt vu un moyen de donner du poids à sa cause mais surtout un encouragement aux personnes qui, comme elle, souffrent d'albinisme et subissent stigmatisation et rejet des autres depuis leur plus jeune âge. «On dédaigne toujours les personnes avec des handicaps, même à l'école. J'en ai beaucoup bavé, mais je veux que les personnes albinos soient courageuses et persévèrent», témoigne-t- elle.



Réduire les préjugés associés

«L'objectif de ce concours est d'instiller la confiance parmi les filles albinos au Zimbabwe et de réduire les préjugés associés» à cette maladie, explique l'organisatrice de la soirée, Brenda Mudzimu. «Les personnes albinos sont talentueuses, belles et intelligentes comme n'importe quel autre être humain. La vie m'a appris, en tant qu'albinos, qu'il faut persévérer et survivre.»





«Les personnes albinos ont le droit de vivre et d'être protégées. Elles ne devraient pas être torturées et maltraitées», a souligné pour sa part une représentante du gouvernement zimbabwéen, Tapuwa Muchemwa, invitée d'honneur de la soirée.



Dans des pays voisins comme le Mozambique, le Malawi et la Tanzanie, leur destinée peut virer au drame. Outre que le déficit en mélanine des albinos les expose à un risque de cancer de la peau (responsable de 70% des cas de décès parmi cette population), chaque année, des dizaines d'entre eux sont agressés, tués et mutilés pour concoter des potions magiques censées apporter richesse et chance. «Ce commerce macabre est aussi alimenté par la croyance que les os des albinos contiennent de l'or», selon Amnesty International