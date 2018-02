03 /11

«C’est à travers ma réalité́ du Maroc, de Marrakech, celle de mon enfance, de ma famille et, à travers son histoire – mon histoire – que je peux et dois apporter de la diversité́ à un modèle centré sur des images trop souvent anonymes de douleur et de misère. En développant un langage pictural, une syntaxe visuelle qui me sont profondément propres, en représentant des membres de ma famille que je connais intimement et qui me sont chers, une femme qui compte plus que tout pour moi (sa tante, NDLR), dans le lieu familial séminal, je replace leurs individualités au cœur de la représentation», explique Walid Layadi-Marfouk sur le site Afrique In Visu. © Walid Layadi-Marfouk