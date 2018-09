02 /07

Francesco Tiradritti ne cache pas son enthousiasme. «Il y a quatre ou cinq pages qui vont changer l'histoire de notre civilisation comme nous la concevons. On sait que la Renaissance italienne s'appuyait sur la Rome antique et la Grèce ancienne mais on n'a pas pris en compte l'apport que l'Égypte ancienne a eu pour notre culture», commente, émoustillé, celui qui est aussi directeur de la mission d'archéologie italienne à Louxor. © Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP